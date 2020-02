Lexus introduceert binnenkort level 2-autonomie

Lexus doet het kalmpjes aan met de introductie van technieken die autonoom rijden mogelijk maken. Binnenkort pas komt het met level 2-autonomie op haar modellen. Maar via over-the-air updates wordt die technologie snel slimmer.



Drie jaar geleden liet Lexus door middel van de LS Concept al zien dat het nadenkt over de introductie van technologie die (semi-)autonoom rijden mogelijk maakt, maar vooralsnog zijn de Lexus-modellen op dat gebied niet al te intelligent. Binnenkort moet dat veranderen als de Japanners level 2-autonomie introduceren op al haar modellen. De stap naar het derde niveau van autonoom rijden kan daarna snel worden gemaakt via over-the-air updates, is de gedachte.



Highway Teammate

Daarbij benadrukt Lexus dat het level 2 omschrijft als ‘handen van het stuur, maar niet de ogen van de weg’. Een van de technologieën die het inzet is ‘Highway Teammate’, waarbij en lidar (radar op basis van laserlicht) en camera’s de omgeving in kaart brengen, waarna het Lexus-model automatisch van rijbaan verandert en andere voertuigen kan inhalen. Lexus zegt overigens dat de grens tussen level 2 autonoom rijden en level 3 een kwestie van definitie is. Merken die nu of binnenkort level 3 autonomie aanbieden, hebben het soms over zaken die binnen andere definities onder ‘level 2’ vallen. En omgekeerd bestaat ook; ‘level 2’- technologie die als ‘level 3’ wordt gezien.