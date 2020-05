Lego doet het weer: Lamborghini Sián gevat in duizenden kleine steentjes

Van tijd tot tijd vormt Lego een gewilde sportwagen om tot duizenden steentjes. Na de Porsche 911 GT3 RS in 2016, de Bugatti Chiron in 2018, is het nu de beurt aan de Lamborghini Sián.



Lego maakt altijd behoorlijk veel werk van de sportwagens die zij vat in de bekende kleine steentjes. Zo kwam het twee jaar geleden met een Bugatti Chiron waarvan de W16-motor kon bewegen. Liefst 3.599 plastic blokjes vormden de miniatuur Chiron (schaal 1 op 8).



60 centimeter

Ditmaal komt het met een Lego-versie van de Lamborghini Sián. Met 3.696 steentjes overtreft de Sián (ook schaal 1 op 8) de Chiron en wederom heeft Lego veel aandacht voor bijzondere details. Zo klappen de deuren net zo open als het orgineel. Wie alle plastic blokjes op de juiste manier met elkaar verbindt, heeft een 60 centimeter lang gevaarte op tafel staan. De Lamborghini Sian kun je vanaf 1 juni bestellen in de webshop van Lego voor 379,99 euro.



Supergeleider

De Lamborghini Sián in volwassen formaat kent een oplage van slechts 63 stuks. De auto heeft de Aventador als basis en koppelt een 6,5-liter twaalfcilinder aan een 34 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt zo uit op 812 pk. In 2,8 seconden sprint je van nul naar honderd. Bijzonder aan de Sián is het ontbreken van een accupakket. In plaats daarvan is er een supergeleider aan boord. Die is een stuk lichter en krachtiger dan een batterij met dezelfde output.