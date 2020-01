Lawrence Stroll in pole position om aandeelhouder Aston Martin te worden

Aston Martin is haastig op zoek naar nieuwe investeerders. Het Chinese Geely lijkt recent minder geïnteresseerd, waardoor de Canadese miljardair Lawrence Stroll waarschijnlijk instapt.



Volgens marktanalisten heeft Aston Martin zeker 400 miljoen pond – zo’n 470 miljoen euro – nodig om gezond te blijven. Dat geld moet binnen komen via nieuwe investeerders. Momenteel zijn er twee partijen geïnteresseerd in het Britse luxemerk. Aan de ene kant is Volvo-eigenaar Geely in de race om aandeelhouder te worden en aan de andere kant de Canadese miljardair Lawrence Stroll.

Lotus

Echter lijkt de interesse van de Chinezen te bekoelen. De exacte reden daarvoor wordt niet genoemd. Geely zou vooral interesse hebben in Aston Martin omdat het ook al eigenaar is van het Britse Lotus. Het wil de technologiën en platforms van beide merken met elkaar delen, zo klinkt het.

20 procent

Lawrence Stroll, miljardair en eigenaar van een eigen Formule 1-team, zou 200 miljoen pond willen investeren in Aston Martin. Daarmee krijgt de Canadees bijna 20 procent van alle aandelen in handen.