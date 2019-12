Lawrence Stroll heeft wel oren naar Aston Martin

Aston Martin zit financieel in zwaar weer. De Canadese miljardair Lawrence Stroll heeft wel oren naar een overname, zo klinkt het.



Zeker voor de Formule 1-liefhebbers is Stroll een bekende naam. Vader Lawrence is namelijk eigenaar van het Racing Point team (het voormalige Force India), waarin zijn zoon Lance racet. De steenrijke Canadees heeft zijn oog nu laten vallen op het kwakkelende Aston Martin. Een meerderheidsbelang kost modemerk-investeerder Stroll momenteel relatief een schijntje. De aandelen Aston Martin daalden de afgelopen 14 maanden immers sterk. Op de Britse beurs gingen de aandelen van 24,50 pond naar slechts 3,71 pond.



Formule 1

Mocht de overname er komen, dan lijkt er in de Formule 1 ook het een en ander te veranderen. Aston Martin is immers sponsor van het Red Bull raceteam. Er wordt al gefluisterd dat Stroll dat team voortaan onder de naam Aston Martin door wil laten gaan. Momenteel is Aston Martin in handen van investeerdersbedrijven uit Kuweit en Italië, maar ook Daimler heeft een klein belang, naast publieke investeerders.





DBX

Aston Martin wil in 2023 minimaal 14.000 auto’s per jaar verkopen en denkt dat te bereiken door onder meer het opnemen van een SUV in haar aanbod; de onlangs onthulde DBX.