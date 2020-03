‘Land Rover zwaait achtcilinder diesel uit’

De 4,4-liter V8 dieselmotor die zo prettig zijn werk doet in de Range Rover en Range Rover Sport gaat waarschijnlijk verdwijnen. Een zescilinder mét mild-hybrid systeem lijkt de krachtbron te vervangen.



Land Rover heeft het zelf nog niet bevestigd, maar het lijkt er sterk op dat de Britten haar 4,4-liter V8 dieselmotor over een paar maanden in gaan ruilen voor een zescilinder dieselkrachtbron. Die 3,0-liter V6 komt uit op een vermogen van 300 pk en gaat als D300 door het leven. Mild hybrid-techniek moet helpen het gemiddelde brandstofverbruik terug te dringen.



D350

Momenteel heeft Land Rover al een 3,0-liter zescilinder diesel met 275 pk in het motorengamma van de Range Rover en Range Rover Sport opgenomen. Of die krachtbron blijft, is nog onduidelijk. Wel melden bronnen dat er ook een D350 aankomt voor de Range Rover en Range Rover Sport. Die zescilinder diesel met mild-hybrid technologie overlegt 350 pk aan vermogen.



Krachtiger

Met de motorenwisseling doet Land Rover aan een fraai staaltje downsizing, want de huidige 4,4-liter V8 die vervangen wordt, komt niet verder dan 339 pk aan vermogen. Ook springt de Range Rover Sport voortaan in 6,5 tellen van nul naar honderd, en dat is ongeveer zeven tienden rapper dan voorheen.