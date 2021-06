Binnen haar Project Zeus onderzoekt Jaguar Land Rover de brandstofcel. Het eerste model dat waterstoftechnologie aan boord krijgt is de Land Rover Defender.



Meerdere automerken snuffelen al een tijdje aan waterstoftechnologie. Het meest doortastend is Toyota die dit jaar al haar tweede generatie van de Mirai de weg opstuurde. Jaguar Land Rover pakt nu ook het stokje op met Project Zeus. Het achterliggende doel: nul uitlaatemissies in 2036.

Prototype

Het eerste model met een brandstofcel is de Land Rover Defender. Aan het eind van dit jaar moet die testversie de weg op en de wildernis is om de waterstoftechnologie in de praktijk te bestuderen. Land Rover bouwt niet alleen aan het prototype. Het huurt de expertise in van onder meer Delta Motorsport, AVL, Marelli Automotive Systems en het UK Battery Industrialisation Centre (UKBIC).

Waterstoftechnologie

Het jaar 2030 wordt alom genoemd als het jaar waar de auto met brandstofcel richting volwassenheid groeit. Land Rover verwacht dat er aan het begin van het nieuwe decennium tien miljoen FCEV’s rondrijden wereldwijd die kunnen tanken bij 10.000 tankstations. Waterstof tank je immers aan de pomp, waarna het in de brandstofcel in de auto wordt omgezet naar stroom en waterdamp. De elektriciteit wordt gebruikt voor de aandrijving, de waterdamp verlaat de auto in druppelvorm: als water. Het grote voordeel van waterstoftechnologie is de makkelijke en snelle manier van tanken en de forse actieradius. Het nadeel is vooralsnog dat waterstoftechnologie duur is en dat het proces van waterstof produceren nog onvoldoende efficiënt is.