Land Rover Defender met daktent: slapen in de middle of nowhere

De Land Rover Defender is de ideale auto om je een weg te banen ver van de bewoonde wereld. Maar hoe overnacht je als er geen hotel in de buurt is? Nou, gewoon in je eigen daktent.



Een auto met daktent. Voor bijna elk model zou het kul zijn, maar voor de Land Rover Defender niet. De krachtige alleskunner weet namelijk echt zijn weg in het ruige terrein en dus kun je komen waar de beschaving ver weg lijkt. Blijf je in de middle of nowhere een nachtje slapen, dan wil je dat wel veilig en comfortabel doen. Heerlijk op je eigen dak, bijvoorbeeld.



Gasveren

Voor die avonturiers heeft Land Rover een heuse daktent aan de optielijst toegevoegd. De klaptent kost je ruim 3.000 euro en is 2,3 meter lang, 1,3 meter breed en 1,5 meter hoog. Het opzetten is in no-time gebeurd, omdat de tent via gasveren automatisch openklapt als je de vergrendeling opent. Een glasvezel behuizing beschermt de tent in ingeklapte vorm. Via een handig uitschaftrapje kom je op het dak terecht. Land Rover levert de tent bovendien met een tweepersoons matras, kussens en led-verlichting.



De tent is alleen te combineren met de vijfdeur Defender 110. Ook moet je het Adventure Pack bestellen, zodat je over een dakrails beschikt waarop de klaptent te bevestigen is.