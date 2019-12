Land Rover Defender komt er ook als budgetmodel

De nieuwe Land Rover Defender bevolkt volgend jaar de Nederlandse wegen met een vanafprijs van dik 94.000 euro. Nu lijken de Britten ook te werken aan budget-Defender die slechts één derde kost.



De nieuwe Land Rover Defender is lang niet voor iedereen weggelegd. In ons land kost de instapversie volgend jaar bijna één ton, met dank aan de enorme BPM. Land Rover wil de Defender vanaf 2021 echter ook leveren in een regelrechte budgetversie. Op de thuismarkt gaat die afgeleide van de hand voor 25.000 pond, aldus het Britse Autocar. Met een beetje geluk kost die versie in ons land zo’n 30.000 euro. Dat je met een budgetversie op stap bent, merk je onder meer aan de motor. Dat wordt naar verwachting een BPM-vriendelijke 1,5-liter driecilinder benzinemotor, voorzien van mild hybrid technologie. Land Rover zal vanuit kostenbesparing ook het interieur van simpeler materialen voorzien en het zet de budget-Defender op een Omega-Arc platform van Tata.



Met de instap-Defender lijkt Land Rover de competitie aan te willen gaan met SUV’s als de Volkswagen Tiguan, BMX X1 en Volvo XC40.