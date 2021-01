Lamborghini Urus: spierballentaal

Waarschijnlijk staat de Lamborghini Urus maar bij een aantal mensen op het verlanglijstje. Want als je niet beter weet zou je denken dat het om een herrieschopper gaat die, meestal in te felle kleuren, wordt bereden door rappers en in zakenjets rondvliegende dj’s.

De vijfdeurs Urus is een SUV en in die zin onnoemelijk veel praktischer dan de andere modellen van Lamborghini. Daarin is ruimte voor maximaal twee, ze haten drempels, zijn uiterst onpraktisch in de stad en het uitzicht is beroerd. Wat zijn ze dan wel, de Huracan en de Aventador? Luidruchtig, snel én mede dankzij hun driehoekige vormgeving meteen herkenbaar. Kenmerken die nauwelijks in een SUV onder te brengen zijn, zou je denken. Maar niets is minder waar.

Afwijkend

Het is knap hoe de designers van Lamborghini bij een afwijkend model als de Urus de toch zo herkenbare, hexagone vormgeving hebben weten te behouden. Hierdoor past de auto beter in de Lamborghini-familie dan de Bentayga bij Bentley of zelfs de Cullinan bij Rolls-Royce, om maar een paar merken te noemen die zich ook op het SUV-pad hebben begeven.

Lees verder

Het gehele artikel en nog veel meer foto’s kunt u teruglezen in CARROS Magazine nr. 8/2020. Nooit iets missen? Neem nu een extra voordelig jaarabonnement (8 nummers).