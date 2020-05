Lamborghini onthult nieuw model op 7 mei, maar wat is het?

Lamborghini wil mei goed beginnen met een hervatte productie én een compleet nieuw model. Nu lijkt niemand te weten wat we kunnen verwachten. Hoog tijd voor het betere giswerk.

Net zoals bij eigenlijk elk automerk was het kommer en kwel de laatste weken bij Lamborghini. Sinds medio maart was de fabriek in Sant’Agata Bolognese gesloten. Nu mei is begonnen, lijken er betere tijden aan te breken voor het Italiaanse sportwagenmerk. Maandag start de productie weer langzaam op en op donderdag mogen de kurken van de prosecco als er een compleet nieuw model wordt getoond. Op welk model er geproost mag worden is een goed bewaard geheim.



Estoque

Een ware verrassing zou het zijn als de Lamborghini Estoque onder het doek vandaan komt. Die vierzitter zit al meer dan een decennium in de koker, maar wordt pas in 2025 verwacht. Een paar jaar geleden werd 2021 echter als introductiejaar aangehouden en als Lamborghini die tijdslijn verder naar voren haalt, zien we de Estoque misschien volgende week al. Maar waarschijnlijk lijkt dat dus niet.

SC20

In 2018 bouwde Lamborghini de eerste Lamborghini SC18. Dat is een Aventador die door Squadra Corse, de autosport-afdeling van Lamborghini, werd omgetoverd tot een circuitracer die ook de openbare weg op kan. Wellicht is het nu tijd voor de SC20, een update van de SC18. In maart klonken er al geluiden over de komst van een Aventador met een 830 pk sterke 6,5 liter-V12.

Lichtgewicht

Of zou het toch de Huracan Super Trofeo Omologato (STO) zijn die Lamborghini wereldkundig maakt? Dat is de overtreffende trap van de Huracan Performante. Niet zozeer in vermogen – dat blijft gelijk – maar wel in gewicht. Zeker 150 kilo wordt van het wagengewicht afgesnoept.