Lamborghini met Aventador SVJ 63 Roadster op Pebble Beach

Vorig jaar presenteerde Lamborghini haar imposante Aventador SVJ 63 op Pebble Beach. Afgelopen weekend nam het die über-Aventador weer mee naar de VS, maar nu zonder dak.

De Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster is net als de variant mét dak voorzien van een 770 pk sterke 6,5-liter V12. Daarmee is een sprint van nul naar honderd binnen de drie tellen mogelijk. Of een supersnel rondje op de Nürburgring, want daar pakte de Aventador Super Veloce Jota (afgekort als SVJ) vorig jaar het ronderecord af van de Porsche 911 GT2 RS.

Gelimiteerd

Speciaal voor de SVJ 63 Roadster introduceert Lamborghini acht nieuwe kleurcombinaties die op geen ander model terugkomen. Ook houden de Italianen de open SVJ 63 exclusief door er slechts 63 van te bouwen.