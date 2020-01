Lamborghini Huracan Evo wordt voorzien van spraaktechnologie Amazon Alexa

Op de consumentenelektronicabeurs CES in Las Vegas presenteerde Lamborghini een Huracan Evo voorzien van Amazon Alexa-spraaktechnologie.



In elke moderne auto zit tegenwoordig wel spraaktechnologie. Meestal is die binnenshuis ontwikkeld, maar diverse merken – zoals Volkswagen, Toyota en Ford – zijn geïnteresseerd in het inkopen van die technologie bij Amazon. Echter is het Lamborghini die als eerste met de Alexa-spraaktechnologie aan de haal gaat. Elke nieuwe Lamborghini Huracan Evo heeft Alexa aan boord.



Instellingen aanpassen

Met Amazon Alexa is het onder meer mogelijk om met de stem de instellingen van de klimaatregeling, de interieurverlichting en de stoelverwarming aan te passen. Grappig genoeg is er een connectie mogelijk tussen het Amazon Alexa-spraaksysteem in de auto en thuis. Al rijdend in je Lamborghini Huracan Evo kun je bijvoorbeeld thuis de verlichting aanzetten of andere spraakgestuurde systemen.