Lamborghini heeft patent op nieuw soort accu

In 2017 was Lamborghini al bezig met een baanbrekende lichtgewicht accu, maar nu hebben de Italianen de techniek ook gepatenteerd. Met dank aan wetenschappers van het gerenommeerde MIT.

Een Lamborghini is een lichtgewicht sportauto. Stop daar een zwaar batterijpakket in en dan is de auto wél elektrisch maar niet meer lichtvoetig. Om haar klanten toch een spectaculaire elektrische sportwagen te kunnen bieden, werken de Italianen aan een vederlichte accu. Het is inmiddels zover gevorderd dat de accu een patent heeft.



Lamborghini Terzo Millennio

De eerste keer dat Lamborghini sprak over de vernieuwende batterijtechnologie was in 2017. Toen presenteerde het de Lamborghini Terzo Millennio conceptcar. De futuristische sportauto was voorzien van zelfhelende technologie en dus van een bijzondere batterij. Lamborghini maakt gebruik van supercondensatoren. Die zijn naast licht ook heel snel op te laden. De elektriciteit wordt immers niet bewaard in een accu, maar in de carrosserie van de auto. Om dat voor elkaar te krijgen dachten slimme koppen van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) mee. Hoewel Lamborghini niet de eerste is die met supercondensatoren werkt, is het wel de eerste die de capaciteit van de techniek heeft verdubbeld. Een daar rust het patent dan ook op. Ook Tesla ziet toekomst in de supercondensator.