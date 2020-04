Kroymans Aston Martin presenteert Genève-primeurs

De autosalon van Genève ging dit jaar niet door. Om toch de primeurs te tonen, kiezen automerken voor alternatieven. Zo reist de Aston Martin-stand komende week naar Hilversum.



Volkswagen liet recent een digitale versie van haar Genève-stand zien. Vanuit je huiskamer kun je daar doorheen lopen en ook de diverse primeurs vanuit alle hoeken bekijken. Bij Aston Martin doen ze het anders. Daar sturen ze de nieuwe modellen op pad. Zo staan de Vantage Roadster, V12 Speedster en DBX van 14 tot en met 20 april in Kroymans-showroom in Hilversum.

In Hilversum gaan de showroomdeuren echter niet wagenwijd open. Een rondje langs de nieuwe modellen kan alleen op afspraak.

Vantage Roadster

De Aston Martin Vantage Coupé liet zich al in 2018 zien, maar de Roadster bleef nog even uit. Nu het voorjaar is aangebroken, is de open variant te bezichtingen in Nederland. De Roadster beschikt over de de bekende 510 pk sterke 4,0-liter twinturbo achtcilinder motor. In 3,7 seconden sprint je van nul naar honder en de topsnelheid komt uit op 306 km/u.

V12 Speedster

Van de Aston Martin V12 Speedster worden slechts 88 exemplaren gebouwd. Aston Martin’s bespoke-afdeling ‘Q by Aston Martin’ gaat uit van een lichtgewicht bouwwijze en verwerkt dus vooral koolstofvezel in de koets van de tweezitter. De 5,2-liter twinturbo V12 levert 700 pk aan vermogen en 753 Nm aan koppel.



DBX

De hoop in bange dagen voor het geplaagde Aston Martin is de DBX. De eerste SUV van het merk moet een ware verkooptopper worden. De DBX is inmiddels al te bestellen voor 259.000 euro. Onder de motorkap huist een 4,0-liter biturbo V8 met 550 pk en een koppel van 700 Nm. Daarmee snel je in 4,5 seconden van 0-100 km/u.