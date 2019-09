Koude oorlog op de Nürburgring: houdt Porsche Tesla voor de gek?

Het Nürburgring-ronderecord onder elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagens is sinds kort in handen de Porsche Taycan. Echter zou Tesla met de Model S ‘Plaid’ liefst 20 seconden sneller zijn. Porsche tovert op haar beurt weer iets uit de hoge hoed.

Het lijkt wel een soap op de Nürburgring-Nordschleife. Porsche en Tesla zijn elkaar immers vliegen aan het af vangen door te flirten met het ronderecord onder elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagens. Eind vorige maand komt eerst Porsche met het nieuws naar buiten dat haar Taycan de nieuwe recordhouder is. De 20,6 kilometer heeft de elektrische sportieveling afgerond in zeven minuten en 42 seconden. Deze week lijkt Tesla met haar aangepaste Model S ‘Plaid’ daar liefst 20 seconden onder te zijn gedoken. In een testsessie. Ofwel: de Amerikanen hebben de Duitsers flink vernederd op haar thuiscircuit. Omdat een officiële recordpoging van Tesla nog op zich laat wachten, ligt de Porsche Taycan nog niet uitgeteld in de hoek. Al lijkt dat een kwestie van tijd.

Open kaart?

Maar nu komt Porsche met een opmerkelijke verklaring. De Taycan die de huidige houder van het ronderecord op de Nürburgring-Nordschleife is, is een ‘ordinaire’ Taycan Turbo. En dus niet de sterkere Taycan Turbo S. En dan is ook nog maar de vraag of de Taycan Turbo echt z’n best heeft gedaan om supersnel te zijn. Het gerucht gaat dat Porsche met de Taycan Turbo veel sneller over het circuit kan razen en de Turbo S dan nóg weer een stuk rapper is. Die 20 tellen die de Tesla Model S ‘Plaid’ sneller zou zijn, verdampen dan weer als sneeuw voor de zon. Binnenkort weten we waarschijnlijk meer.