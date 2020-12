Kosten elektrische auto nagenoeg gelijk aan benzineauto, becijfert ANWB

Een elektrische auto is duurder in aanschaf, maar goedkoper in gebruik dan een benzineauto. De kosten per kilometer komen momenteel nagenoeg gelijk uit, aldus de ANWB.



Als je een elektrische auto koopt en 60.000 kilometer per vier jaar rijdt – 15.000 kilometer per jaar dus – dan kost je EV je per kilometer 57 cent. Dat is nagenoeg gelijk aan de kosten voor het rijden van een benzineauto bij vergelijkbare kilometerstanden: 56,4 cent. Bij de aanschaf wint de benzineauto het vaak nog glansrijk van de elektrische auto, maar door de lagere energiekosten en goedkoper onderhoud pakt de EV gedurende de tijd langzaam terrein terug. Na circa 60.000 kilometer over vier jaar tijd, is het omslagpunt nagenoeg bereikt, als de rekensom van de ANWB klopt.

Rekensom

Met welke getallen de ANWB heeft gerekend, is niet bekend, maar sommige elektrisch rijden experts rekenen voor dat je voor een auto met benzinemotor € 0,12 aan energiekosten kwijt bent per gereden kilometer en bij de elektrische auto € 0,04 per kilometer. Als je die som ter hand neemt, zou je per 60.000 gereden kilometer al 4.800 euro kunnen terugverdienen op je hogere aanschafkosten van je EV.

Onderhoudskosten

Ook met het onderhoud verdien je snel je hogere aanschafwaarde terug. Sommige berekeningen stellen dat de onderhoudskosten van een elektrische auto circa één derde bedragen van de kosten van een benzineauto.

Voordelen

De elektrische auto wordt vanwege de prijsdalingen ook steeds populairder bij consumenten. Hoewel zij niet profiteren van bijtelling zoals de zakelijke rijder, is er een aanschafsubsidie van kracht van 4.000 euro voor een gloednieuwe EV. Ook is er meer te kiezen in de prijsklasse tot 50.000 euro. Inmiddels kan je wensenlijstje optellen tot maximaal 31 auto’s, terwijl dat er vorig jaar negen minder waren. En het aanbod groeit komend jaar door. Ander belangrijk feit is dat de actieradius snel toeneemt. De ANWB zag dat in 2018 een EV gemiddeld 208 kilometer ver kwam, vorig jaar al 268 kilometer en inmiddels 305 kilometer.