Kort gesproken: Pieter Nota van BMW

Onlangs werd in Rotterdam de elektrische Mini gepresenteerd door iemand die zich daar behoorlijk thuis voelde: Pieter Nota. De Nederlander is bij BMW verantwoordelijk voor de verkopen van de merken BMW, Mini en Rolls-Royce. Hij praat ons bij over de toekomst van ‘zijn’ merken.

1 Is de actieradius van 230 kilometer van deze Mini Electric niet een beetje mager?

“Hij is voor stedelijke gebieden bedoeld. Als je bijvoorbeeld in de Randstad kijkt naar de hoeveelheid laadpunten, dan heb je daar in veel gevallen ruimschoots genoeg aan. In het algemeen vind ik dat de focus vaak te sterk op de range ligt. Met deze auto hebben we het agiele karakter van de Mini vast willen houden, omdat het rijplezier zo kenmerkend is. Meer actieradius is niet zo ingewikkeld, want feitelijk hoef je alleen grotere accu’s te monteren. Maar met al dat extra gewicht zou je het karakter van de auto wezenlijk veranderen.

2 Lange tijd was BMW er stellig over: er zouden geen elektrische varianten van de reguliere modellen komen. Wat is er veranderd?

“We merken dat er klanten zijn die de stijl van een Mini willen combineren met de voordelen van een elektrische auto. Ten tweede is het zo dat we er nu rekening mee houden bij het ontwerp van de auto. Als je direct bedenkt dat je ook een elektrische variant wil, is het een ander verhaal. Toen BMW stelde geen elektrische varianten van normale auto’s uit te brengen ging dat in mijn optiek over de bestaande modellen van dat moment, waarbij je het als een soort afterthought had moeten doen.”

3 U bent afkomstig van Philips. Was er specifieke kennis bij Philips die van waarde is voor BMW?

“Het is niet zo dat BMW probeerde om met mij kennis van Philips aan te kopen, als je dat bedoelt. Maar het is duidelijk dat er in de auto-industrie een behoorlijke transformatie gaande is. Daarin kan het nuttig zijn om iemand van buitenaf aan te trekken, met andere ideeën. Je kunt niet stil blijven staan.”

4 Nog steeds is de BMW i3 misschien wel de intelligentste en meest doordachte auto op de markt, maar hij lijkt niet erg begrepen te worden. Is BMW-i het Betamax van BMW?

“Nee. Waar andere modellen het in de loop van hun levenscyclus minder goed gaan doen, gaat de i3 juist beter presteren. Dat we nu ook met elektrische varianten van reguliere modellen komen wil niet zeggen dat BMW-i gefaald heeft. Integendeel, het blijft de kraamkamer van onze ideeën. Dat zul je ook zien aan de komende iX3, de i4 en vooral aan de iNext in 2021.”

5 Toch lijkt BMW niet erg voorop te lopen op het gebied van elektrisch rijden.

“Vergis je niet, we zijn marktleider in Europa op het gebied van auto’s met een elektromotor! Dat zijn vaker hybrides dan volledig elektrische voertuigen, maar ook op dat gebied kun je veel van ons verwachten. Ons initiële plan was om in 2025 een gamma van 25 geëlektrificeerde modellen te hebben, maar dat wordt nu al 2023. Ongeveer de helft van die modellen zal volledig elektrisch zijn. Ik vind echter dat plug-ins op dit moment ondergewaardeerd worden. Kijk naar Nederland, waar de stimulering van plug-ins van de ene op de andere dag gestopt is. En dat terwijl uit een onderzoek dat we met de Erasmus Universiteit samen hebben gedaan bleek dat het met de juiste stimulans lukt om 93 procent van de kilometers elektrisch af te leggen.

6 Is het eigenlijk niet zonde dat bij een merk als BMW, waar de motoren zo’n belangrijke rol spelen, het ook steeds over elektrische auto’s gaat?

“We denken dat de rol van de verbrandingsmotor nog lang niet uitgespeeld is – zeker niet in combinatie met elektromotoren. Dat neemt niet weg dat er een transitie gaande is. Daarbij behouden we veel zaken die van een BMW een échte BMW maken. Want onze auto’s zijn veel meer dan alleen de motor. We blijven focussen op rijplezier, maar wel op een duurzame manier. Daarbij is emissievrij rijden wat ons betreft cruciaal.”

Door Perry Snijders