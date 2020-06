Kort gesproken: Pascal Ruch van Lexus Europa

Eindelijk is hij er, de volledig elektrische Lexus UX 300e. Waar het Japanse merk altijd voorop liep met hybridetechniek, nam Lexus voor wat betreft elektrische auto’s juist de tijd. We spraken hierover met Pascal Ruch, hoofd van Lexus Europe.

Waarom duurde het zo lang voordat Lexus met zijn elektrische auto kwam?

“Het is altijd onze strategie geweest om de juiste auto’s op het juiste moment te lanceren. We denken dat nu het moment is gekomen voor onze eerste EV. We zien de belangstelling hiervoor in de diverse markten groeien, de laadinfrastructuur wordt snel doorontwikkeld en vaak wordt de aankoop gestimuleerd. Anders gezegd kunnen we nu dus met de UX300e aan de behoeften van onze klanten voldoen. Dat de auto ook meehelpt om de CO2-uitstoot van onze vloot te verlagen is een bijkomend voordeel, maar we hebben op dit gebied al een leidende positie omdat we zoveel zuinige hybrides verkopen.”

Gaat de volledig elektrische auto de hybridetechniek ooit verdringen?

“96 procent van alle verkochte Lexussen in West-Europa is nu een hybride. Sinds 2005 hebben we er 425.000 van verkocht in Europa, wereldwijd zelfs meer dan 1,7 miljoen. We blijven dit concept aanbieden en zullen het ook doorontwikkelen, naast andere aandrijftechnieken. We denken dat alle geëlektrificeerde aandrijflijnen (hybride, plug-in hybride, volledig elektrisch en brandstofcelauto’s) hun eigen voordelen hebben en dus, naast elkaar, kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van onze klanten.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

“Binnen afzienbare tijd presenteren we onze eerste Lexus plug-in hybride, evenals een nieuw platform dat speciaal voor elektrische auto’s is ontwikkeld. Over wat daarna komt mag ik nog niets zeggen.”

Er zijn al veel elektrische SUV’s. Is er niet meer behoefte aan andere varianten?

“We wilden met onze eerste volledig elektrische auto tegemoet komen aan de wensen van onze klanten. De UX 300e biedt uitstekende rijeigenschappen en veel gebruiksgemak tegen een aantrekkelijke prijs. Maar natuurlijk houden we de marktontwikkelingen in de gaten en komen we met nieuwe modellen, óók volledig elektrische, als we klanten daarmee een plezier doen. Dat kunnen SUV’s zijn, maar ook sedans of andere modellen.”

Hoe zit het met de solid-state accu en wat zijn volgens u de voordelen daarvan?

“Die technologie biedt een groter rijbereik in een kleiner en goedkoper accupakket dat ook minder brandbaar is en sneller kan worden opgeladen. Toyota/Lexus is nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit type accu. We willen de solid-state batterij in de eerste helft van dit decennium op de markt brengen.”

Betekent dit het einde van de lithium-ion accu’s?

“We zijn op dit moment de gevolgen van deze nieuwe technologie voor bestaande accu’s aan het onderzoeken. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken of voorspellingen te doen.”



Door: Mario Vos