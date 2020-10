Kort gesproken: Michael van der Sande

Special Vehicle Operations (SVO) van Jaguar Land Rover beleefde in 2019 een topjaar. We vroegen Michael van der Sande, die 25 jaar geleden vanuit Nederland naar Engeland vertrok en via Bentley, Harley-Davidson, Tesla, Aston Martin en Alpine bij SVO aan het roer kwam, naar het geheim van dit succes.

Mogen we SVO vergelijken met AMG of quattro GmbH?

“Gedeeltelijk wel, omdat het in de top van de markt zit. Maar SVO heeft een veel bredere opzet. We proberen het onderliggende karakter van een model te versterken. Wij gaan niet proberen van een long wheelbase Range Rover een sportversie te maken. Daarnaast hebben we een Bespoke-afdeling voor speciale klantenwensen en natuurlijk een Classic-afdeling om de liefhebbers van onze klassieke modellen te helpen ze rijdend te houden. Daarnaast doen we ‘Reborn’-modellen, waarbij een oude auto helemaal als nieuw wordt gemaakt. En we bouwen ‘Continuation cars’ door van zeer zeldzame klassiekers weer een kleine serie te bouwen, zoals bijvoorbeeld de Jaguar D-Type.”

Kwam het succes van SVO als een verrassing?

“Het afgelopen jaar was boven verwachting goed, ondanks dat het coronavirus in februari en maart wel invloed had (het Britse boekjaar loopt van april tot april, red.). Deels waren de goede cijfers te voorzien, want we werden met de F-Pace SVR en de Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic actief in een nieuw segment. Maar ook bij de Range Rover en de Range Rover Sport zijn we gegroeid. En dat in het vierde en vijfde jaar van de ‘life-cycle’.”

Kiezen klanten de sportieve opties of gaan ze voor luxe?

“Op dit moment verkopen we iets meer SVR’s dan SVAutobiography’s, dus er is wat meer vraag naar sportieve modellen. Maar er zit nog steeds groei in de afzet van Range Rover SVAutobiography. Gelukkig maar, want het is goed om op twee benen te staan.”

Wat is de meest gevraagde optie?

“Speciale lak. We hebben een eigen lakstraat waar we duizenden auto’s per jaar van een bijzondere kleur voorzien. Daarnaast worden er ook auto’s handmatig gespoten. Sommige klanten willen bijvoorbeeld hun nieuwe auto in dezelfde kleur als hun klassieker uit 1968.”

Hoe zou een elektrisch aangedreven SVO-model eruit kunnen zien?

“Die zit er wel aan te komen natuurlijk. We zijn al begonnen met een Range Rover Plug-in Hybrid als SVAutobiography aan te bieden en hebben de raceversie van de Jaguar I-Pace ontwikkeld voor de I-Pace e-Trophy. Daarmee hebben we veel ervaring opgedaan op het gebied van snel laden en ontladen, en van de koeling van de accu en de motoren. Er komt in de toekomst zeker wat aan van SVO, maar ik kan er nu nog niets over zeggen.”

Waar staat SVO over vijf jaar?

“Wij hebben als missie het bouwen van de best mogelijke Jaguars en Land Rovers. Zolang we dat blijven doen zal SVO groeien. Maar we hebben geen target van een bepaald aantal auto’s dat we willen bouwen. Wel willen we auto’s produceren waarvan zelfs de meest veeleisende klant enthousiast wordt. Zolang we topklasse auto’s bouwen komt de klant vanzelf.”

Door: Mario Vos