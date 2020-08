Kort gesproken: Ivo Groen

Ivo Groen, Vice-President Design DS Automobiles, over de DS9 en Aero Sport Lounge.

Jammer dat u de DS9 niet kon tonen op eerdere autoshows. Het is altijd spannend om ‘live’ te horen wat mensen ervan vinden, toch?

“Ja, heel jammer. Zeker bij de DS9, want die is in werkelijkheid veel groter dan hij op de foto’s lijkt. Nu moeten we wachten tot de DS9 eind dit jaar op de weg verschijnt. Maar ik mis de autoshows ook om de sfeer en ze bieden altijd een mooie kans om het werk van collega’s te bekijken.”



Waar bent u het meest trots op bij de DS9?

“Het is een elegante, lange auto geworden. Hij doet me denken aan een boot die uit het water komt bij het maken van snelheid. De originele DS had dat ook. Maar ondanks zijn grootte, enorme wielbasis en lange portieren oogt de DS9 niet massief. Dat komt door het coupé-achtige design. Let wel: het is een auto in het D-segment, maar feitelijk is het een E-segmenter met een immense beenruimte achterin, alle luxe, 360 pk aan vermogen én vierwielaandrijving. Dat zie je er aan de buitenkant niet direct vanaf. Heerlijk toch?”



Vanwaar die strip op de motorkap?

“Die ‘blade’ is een knipoog naar Franse carrossiers als Delahaye. Wat ‘m extra leuk maakt is dat hij goed zichtbaar is vanachter het stuur. Hij zit precies in lijn met het klokje, inmiddels een DS-stijlkenmerk. Dat geeft een trots en rijk gevoel.”

Jullie zouden ook een concept onthullen: de Aero Sport Lounge. Hoekiger en scherper dan we van DS gewend zijn. Wat gaan we daarvan terugzien?

“Tijdens het ontwerpen van de Aero Sport Lounge ontdekten we dat design met scherpe randen heel efficiënt is. Dat gaan we dus terugzien. De volgende generatie wordt scherper en toch aerodynamisch. Bovendien laten we met het lichtdesign van de Aero Sport Lounge zien waar we aan denken.”

Is LED het nieuwe chroom?

“Da’s een interessante gedachte! We zien dat auto’s steeds meer bekleed worden met licht. Strips over de hele achterkant zijn al bijna gemeengoed. Licht heeft meerdere functies, je kunt er als designer mee spelen. En dan ga je niet óók nog eens veel chroom gebruiken.”

De DS9 is lang, de Aero Sport Lounge is lang: gaat DS op ‘groot’ de komende tijd?

“Ja. We zijn een premium merk dat staat voor Franse luxe. Daar horen Grand Routières bij.”

U ontwierp eerder al Peugeots en Citroëns. Wat maakt de DS-klus zo anders?

“Ik mag mijn jongensdroom waarmaken: een nieuwe DS ontwikkelen. Geen reïncarnatie, maar een auto met de filosofie van Franse luxe, vertaald naar nu. Wat wil je als designer nog meer? De cirkel is voor mij nu rond.”



Wat wordt de volgende stap?

“Onze Aero Sport Lounge gaat een trendbreuk markeren, na alle SUV’s die er nu zijn. We laten zien dat auto’s niet per se heel hoog hoéven te zijn. Denk aan modellen met andere verhoudingen, luxe Franse lounges op wielen.”



Door: Huib de Vries