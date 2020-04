Kort gesproken: Antonino Labate van CUPRA

Cupra was ooit het label voor de sportievere Seat-uitvoeringen en race- c.q. rallyversies. Maar Seat besloot van Cupra een zelfstandig merk te maken. We spraken met Antonino Labate, directeur Strategy, Business Development and Operations van Cupra.

Wanneer besloot Seat om een zelfstandig sportief merk neer te zetten?

“Een paar jaar geleden kwam een clubje autoliefhebbers bij elkaar in een garage in Martorell, met het idee om een apart merk te creëeren voor jonge autoliefhebbers. Cupra zou in het gat moeten springen tussen volumemerken en het premium segment. Modellen met meer emotie en iets hogere prijzen in hogere marktsegmenten. In februari 2018 werd Cupra als merk gelanceerd. Sindsdien zijn er al bijna 40.000 auto’s verkocht, wat vooral te danken is aan het eerste model, de Cupra Ateca.”

Hoe zou u het Cupra DNA omschrijven?

“Cupra is een sportief merk, gebaseerd op modern design en sportieve prestaties van geëlektrificeerde modellen. We creëren een eigen belevingswereld die niet beperkt blijft tot auto’s alleen, maar waarin we mensen en producten betrekken die onze ideeën delen. Zo hebben we een alliantie met FC Barcelona. We delen een stukje DNA: we hebben onze wortels in Barcelona en hebben dezelfde passie en ambitie. We zullen ook versterkt aanwezig zijn in lifestyle en natuurlijk in de autosport. We waren het eerste merk met een volledig elektrische toerwagen, de Cupra e-Racer.”



Wat maakt Cupra uniek?

“We geloven dat sportiviteit en elektrificatie een unieke combinatie vormen. Het stelt ons in staat om sportieve prestaties te behouden en aspecten als acceleratie en comfort nog te verbeteren, omdat het gebruik van accu’s meer interieurruimte mogelijk maakt. Sportieve plug-ins als de Cupra Leon en de Cupra Formentor spelen in op een groeiende vraag. De Formentor combineert de voordelen van een sportieve auto met de kwaliteiten van een SUV.”

Waar positioneert u Cupra in de huidige markt?

“Onze klanten zijn op zoek zijn naar de ultieme expressie van sportiviteit, gecombineerd met functionaliteit, comfort en technologie. Ze willen geen traditionele merken maar iets nieuws. Deze formule slaat al aan in Europa, met Duitsland voorop, waar we in 2019 meer dan 10.000 auto’s hebben verkocht. Mexico is voor ons de poort naar Zuid-Amerika, recent hebben we de eerste Cupra Garage, een flagshipstore, geopend in Mexico City.”

Wie zijn de concurrenten van Cupra?

“Eigenlijk zijn die er niet. Onze specifieke positionering mikt op een gat in de markt tussen de volumemerken en het premium segment. Daarmee halen we klanten weg aan beide kanten.”



Wat kunnen we van Cupra nog verwachten?

“2020 wordt het jaar waarin we ons moeten bewijzen. Begin dit jaar hebben we een gelimiteerde serie van de Cupra Ateca uitgebracht en binnenkort volgen de Cupra Leon en de Formentor. Daarmee hebben we een offensief met drie plug-in hybrides. In 2022 moet er een compleet gamma staan, waarbij de nadruk verschuift naar volledig elektrische auto’s. Een voorbode is de Cupra Tavascan Electric Concept die we vorig in Frankfurt onthulden. Die toont onze visie op sportiviteit in de toekomst.”

Door: Mario Vos