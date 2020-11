Kort gesproken: Alain Visser

Volvo’s zustermerk Lynk&Co start met auto-abonnementen. Voor 500 euro per maand, krijg je een compleet uitgeruste Lynk&Co 01 voor de deur. Een middenklasse SUV, hybride of plug-in hybride, in zwart of donkerblauw. En je mag hem delen met andere mensen, zodat je nóg goedkoper rijdt. We spraken met Alain Visser, ex-Ford, ex-GM, ex-Volvo en nu CEO van Lynk&Co over een gedurfd initiatief.

Wil Lynk&Co de Airbnb van de automobiliteit worden?

“Leuke vraag. De vergelijking met Airbnb is treffend, omdat we hopen dat onze klanten de auto ook gaan delen. Het is de bedoeling om de auto’s die we leveren zoveel mogelijk te laten gebruiken. Je kunt door je auto te delen de maandelijkse kosten ervan verlagen en er misschien zelfs winst op maken.”



Is dit een auto voor iemand die geen autoliefhebber is?

“Nou, ik denk dat we een auto hebben waar ook de liefhebber voor kan warmlopen. Maar we prijzen bijvoorbeeld niet het vermogen aan of zo. Wat wij met de Lynk&Co verkopen is een mobiliteitsconcept. En dus zullen we in verhouding meer interesse hebben van niet-autonerds. Maar ook voor echte liefhebbers is ons product zeker de moeite waard.”



Hoe is het gelukt om in heel Europa dezelfde prijs te hanteren?

“Dat lukt ons vanwege de verschillende belastingregimes alleen met de abonnementsprijs, niet met de koopprijs. Maar de prijs per maand is minder afhankelijk van de nieuwprijs. En we hebben een systeem waarbij de diverse Europese markten elkaar compenseren. We vonden het belangrijk om voor de abonnementsprijs overal 500 euro te kunnen hanteren. Overigens is de deal maandelijks opzegbaar, ook vrij uniek.”



Werkt dit concept ook in de provincie?

“Ons concept is vooral gericht op grote steden, het delen van de auto daarbuiten zal minder voorkomen. Maar met meerdere mensen een auto gebruiken of als bedrijf een auto voor meerdere mensen inzetten, kan natuurlijk net zo goed in de provincie.”



Wat zit er nog in de pijplijn bij Lynk&Co?

“Er gaan meer modellen komen, maar ik kan me gezien ons businessmodel nauwelijks voorstellen dat het er ooit meer dan drie worden. Onze volgende auto zal een volledig elektrische moeten zijn, maar de infrastructuur is daar nu nog niet klaar voor.”



En wordt Lynk&Co een succes?

“De hoogste baas van Geely vraagt mij bijna elke maand ‘Is het risico niet groot?’ Mijn antwoord is elke maand ‘Ja, het is een risico. Maar het risico om hetzelfde te doen als alle andere merken, en dan te hopen dat we méér succes zullen hebben, is nog veel groter.



Door: Mario Vos

Nu in de kiosk

Meer lezen? Ren, race of sprint naar de kiosk voor het nieuwste nummer. Of laat CARROS Magazine elke editie op je deurmat ploffen met een extra voordelig abonnement.