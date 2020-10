Koenisegg Jesko Hydra: paarse one-off

De Koenisegg Jesko is met een oplage van 125 stuks op zich al een unieke auto. Natuurlijk bestelt in dit segment geen klant hem ‘af-fabriek’. Zo ook een jonge Amerikaanse zakenman, die intekende voor de Jesko ‘Hydra’, een opvallend paarse one-off.



De Amerikaanse ondernemer Dylan Jacob is eigenaar en oprichter van BruMate; producent van drankhouders die je biertje koel houden. Opgericht in het najaar van 2016 gaat BruMate als een speer, want de jonge eigenaar schopte het al tot de prestigieuze Forbes 30 Under 30-lijst. Ook financieel gaat het Jacob voor de wind, want hij is een van de 125 gelukkigen die een Koenisegg Jesko mochten bestellen.

1.600 pk

De Jesko – genoemd naar de vader van Koenisegg-oprichter Christian von Koenigsegg – heeft een 5,0-liter twinturbo V8 aan boord die goed is voor een extreem vermogen van 1.600 pk. Dan moet je wel E85 biofuel kunnen tanken, want met huis-tuin-en-keuken benzine is 1.280 pk het maximale. Schakelen doe je via een razendsnelle negentraps-transmissie die Koenigsegg tot Light Speed Transmission (LST) heeft gedoopt.

Negen verzetten

Dylan Jacob lijkt vooral onder de indruk van de LST, want zijn Koenisegg Jesko krijgt de toevoeging ‘Hydra’. Die naam verwijst naar de Hydra van Lerna, een negenkoppig monster. Negen verzetten, negen monsters, zeg maar. Jacob wilde bovendien dat Koenisegg los ging met de kleur paars. In het lichtgewicht koolstofvezel zijn paarse vlokken verwerkt en ook in het interieur komt die kleur veelvuldig terug.



Wat de Koenisegg Jesko Hydra kost is niet bekend gemaakt, maar geschat wordt dat vier miljoen dollar het minimale is. Een setje wielen kost normaal al 65.000 dollar en dan gaat het hard. Een ‘kale’ Jesko doet immers al 3 miljoen dollar.