Koenigsegg wil niet aan de SUV, maar ziet wel wat in een machtige offroader

Met 1.700 pk onder je rechtervoet door woestijnen racen en over duinen scheren. Met een beetje mazzel kan dat in de toekomst als Koenigsegg zijn Gemera omtovert tot Mad Max-achtige offroader.



De Koenigsegg Gemera is van huisuit een opvallende auto. Want welk ander model kan een systeemvermogen van 1.700 pk overleggen, naast een 0-100 km/u sprint in 1,9 seconde, een prijskaartje van één miljoen dollar én gigantische vleugeldeuren. Toch bestaat er de kans dat de Gemera nóg opvallender wordt. Het Zweedse merk onderzoekt of het met een off-road versie haar trouwe klantenkring kan bekoren. De Gemera komt dan iets hoger op zijn wielen te staan en zou een aantal elementen bevatten die inspiratie vinden in de woestijnracers uit de bekende Mad Max-films.

Geen SUV

In andere woorden: de Gemera wordt over-the-top, precies zoals we van Koenigsegg gewend zijn. Echter kennen de Zweden ook grenzen. Een SUV komt er sportieve portfolio niet in. Eerder zei eigenaar Christian von Koenigsegg al het volgende over zo’n hoogpotige: “Ik ben geen fan van SUV’s vanuit een dynamisch perspectief. Wij doen sportwagens, geen alledaagse auto’s. Ik weet dat er sportieve SUV’s bestaan, maar vanwege een hoger middelpunt van de zwaartekracht zijn ze niet zo dynamisch.”

Vierzits Mega-GT

De huidige Koenigsegg Gemera wordt gebouwd in beperkte oplage van 300 stuks. De vierzits Mega-GT combineert een 2,0-liter driecilinder krachtbron met drie elektromotoren. Ook produceert Koenigsegg de Jesko, die je helemaal naar eigen voorkeur kunt aankleden.