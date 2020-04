Koenigsegg Raw: lichtgewicht driezitter met opvallend uiterlijk

Eén pk per kilo autogewicht; de Koenigsegg Raw krijgt het gedaan. De opvallende Zweed is jammer genoeg slechts een studiemodel.



Vorige maand kregen we van Koenigsegg nog de Gemera voorgeschoteld, maar nu is het al weer raak bij de Zweden. De Koenigsegg Raw is het volgende extreme model van het merk. Het studiemodel is namelijk vederlicht en beresterk. De driecilinder freevalve TFG-krachtbron die het leent van de Gemera schopt het tot 700 pk, terwijl de Raw ook maar 700 kilo weegt. In 2015 waagde Koenigsegg zich ook al op die één-op-één verhouding, met de onovertroffen One:1 op basis van de Agera. De Raw snelt binnen drie tellen van nul naar honderd.



Driezits

De bestuurder in de Koenigsegg Raw krijgt een stoeltje in het midden vooraan aangewezen. Daarachter staan twee stoelen voor de bijrijders. Het interieur is uiterst minimalistisch. Een aantal digitale schermen en een futuristisch F1-stuurtje zijn de enige aandachtstrekkers.

Afstudeerproject

De zeer futuristisch gelijnde Koenigsegg Raw is overigens getekend door een student. Esa Mustonen is de naam en hij studeert met de Raw af op de ontwerpafdeling van de Zweden. Sasha Selipanov keek als hoofddesign wel over zijn schouder mee.