Kleinere Ford Mustang Mach-E variant krijgt Volkswagen-basis

De elektrische Ford Mustang Mach-E wordt een echte familie. Zo komt er onder meer een kleine variant op de markt. En die is niet volbloed Amerikaans, want Volkswagen bouwt mee.



De hoofddesigner van Ford, Murat Gueler, liet onlangs weten dat de Ford Mustang Mach-E niet beperkt blijft tot één model. De elektrische Amerikaan moet nog een aantal broertjes en zusjes krijgen, blijkt uit zijn bewoordingen. “Ja, we hebben al gepraat over uitbreiding naar een soort familie”, aldus Gueler. Die uitbreiding moet geen probleem zijn, want het platform waarop de Mach-E gebouwd is, is modulair. Toch gebruikt Ford haar samenwerking met Volkswagen om tot een kleinere elektrische auto te komen. “Het is essentieel dat we genoeg flexibiliteit hebben. En het is belangrijk dat er genoeg verscheidenheid is, naast de prestaties die je verwacht van een Ford. Veel is al afgesproken in de eerste onderhandelingen met Volkswagen. De parameters die we hebben opgesteld, kunnen het een fantastische Ford maken”, zegt Ted Cannis, de belangrijkste man bij Ford als het om elektrificatie gaat.

Anders gezegd; Ford bouwt een eigen model auto op het MEB-platform van Volkswagen. Volgens Cannis zal het een crossover worden. Met andere proporties en een ander ontwerp dan de Mach-E. De kleinere Mach-E variant zal niet voor 2021 op de markt komen.