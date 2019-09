Karma Revero GT krijgt uniek ‘motorgeluid’

Elektrische auto’s moeten binnenkort bij lage snelheden geluiden gaan produceren. Bij Karma Automotive weten ze al hun hoe Karma Revero GT moet gaan klinken.



Sinds 1 juli van dit jaar is er in de Europese Unie regelgeving van kracht die voorschrijft dat elektrische auto’s meer geluid gaan maken. Bij lage snelheden moet dat de verkeersveiligheid verhogen. Fietsers en voetgangers horen een elektrische auto immers eerder of beter aankomen. Dergelijke regelgeving wordt ook elders op de wereld ingevoerd, zo verplicht de Amerikaanse overheid binnenkort ook dat elektrische auto’s geluiden gaan produceren. Net als in Europa is niet duidelijk omschreven aan welke eisen het geluid moet voldoen. Autofabrikanten mogen dat dus zelf invullen.

Keelachtig brommen

De gloednieuwe Karma Revero GT – een sportieve plug-in hybride van Karma Automotive – weet al hoe het wil gaan klinken in elektrische modus. “Een keelachtig elektrisch brommen op een laag niveau”, aldus het merk. “Vergelijk het met de audiogeluiden die je vaak in futuristische films ziet”. Daarbij wil Karma Automotive het mogelijk maken om het geluid aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de Revero GT-eigenaar.