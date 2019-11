Karma in Los Angeles: SC2 Concept en Revero GTS

Karma Automotive heeft weer grootste plannen voor de toekomst. Zo toonde het gereanimeerde merk een krachtiger versie van haar Revero én een spectaculair studiemodel; de SC2 Concept.



Nog één keer het verhaal. Karma Automotive heette vroeger Fisker. Maar het merk ging failliet en daarmee verdween de opvallende Fisker Karma uit het straatbeeld. In 2014 kochten Chinezen het bedrijf en ging het verder als Karma Automotive. Maar compleet Chinees werd het bedrijf niet, de auto’s worden nog altijd in Californië gebouwd.

Revero GT

Karma Automotive timmert nu weer aan de weg met de Karma Revero. Dat is een elektrische auto met ook een driecilinder benzinemotor van BMW aan boord. Die krachtbron heeft – functionerend als generator – als taak de elektromotoren van stroom te voorzien. Dat het trucje aardig werkt, blijkt uit het vermogen van de Revero GT; zo’n 540 pk. Ook de 0-100 km/u sprint mag er zijn, want dat klusje wordt in 4,5 tellen geklaard.

GTS

Op de autoshow van Los Angeles toont Karma Automotive nu de Revero GTS. Dat model is weer een stuk rapper dan de GT, want de klassieke sprint raffelt de GTS af in 3,9 seconden. Ook krijgt de GTS Torque Vectoring mee, ter verhoging van de prestaties in bochten. Het batterijpakket is goed voor 130 elektrische kilometers, net zo veel als voorheen.

SC2 concept

In Los Angeles heeft Karma Automotive ook de SC2 concept op de beursvloer neergezet. Dat is een elektrische wagen met liefst 1.100 pk aan vermogen en 14.000 Nm aan koppel. Arme straatstenen. De sprint van nul naar honderd verloopt in 1,9 seconden. Het rijbereik komt op 565 kilometer uit. Bijzonder aan het studiemodel zijn de gigantische portieren. Eveneens aardig: de Drive and Play-technologie waarmee je jouw rit nog eens afspeelt. Ideaal als je je rijvaardigheid wilt verbeteren.