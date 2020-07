Kamperen zonder concessies: de camper met autogarage

Net als het wc-papier zijn de campers in coronatijd niet aan te slepen. En als je dan toch je huis op wielen meeneemt, waarom ruim je dan geen plaats in voor je eigen auto? De Concorde Liner 1090 GI biedt plek aan een MINI Cooper.



Bij een mogelijk nieuwe corona-uitbraak wil je niet ver van huis zitten, dus gaan Nederlanders de komende weken massaal op vakantie in eigen land. Ruim 4 op de 10 vakantievierders blijft binnen de eigen landsgrenzen, zo blijkt. Vooral kamperen is populair en dan het liefst met eigen voorzieningen. Dus niet met de (eerder zo schaarse) wc-rol onder de arm naar het algemene toilet, maar een caravan of camper met eigen wc en douche.

Concorde Liner 1090 GI

Een camper heeft dankzij de geboden luxe wel een aardig prijskaartje. Een nieuwe kost gemiddeld 60.000 euro en een degelijke tweedehands gaat voor de helft weg. Wie er echt warmpjes bij wil zitten, kiest echter voor de Concorde Liner 1090 GI. Die camper van Duitse makelij is liefst elf meter lang en kost 350.000 euro. Vanbinnen vind je een lederen interieur, een king size bed, een badkamer met (indien gewenst) een rainforest douche, een volledig uitgeruste keuken en tot twee flinke flatscreen tv’s. De koelkast is met een inhoud van 177 liter eveneens ruim bemeten. De Concorde Liner 1090 GI heeft echter nóg een visitekaartje: er is een garage aan boord waar een compact model auto in past. Een MINI Cooper kan dus mee, of een Fiat 500.

Krachtpatser

De Concorde Liner 1090 GI is gebaseerd op een Mercedes Atego en is naast lang ook behoorlijk hoog en breed. Reken op een hoogte van 3,78 meter en bijna 2,5 meter aan breedte. Een 7,7-liter zescilinder diesel met bijna 300 pk aan vermogen zorgt voor de aandrijving. Er is overigens ook nog de Concorde Liner 990 GI. Die variant is 2 meter korter dan de topversie, maar heeft ook een garage aan boord en wel voor de Smart Fortwo.