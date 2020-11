Je Rolls-Royce als een gifkikker dankzij ‘Neon Nights’

Je kunt je Rolls-Royce als Dawn, Wraith en Cullinan Black Badge voortaan ook laten uitvoeren in opvallende neonlakken. De lakken zijn geinspireerd op de felle kleuren van exotische planten en dieren.

Vorig jaar baarde Rolls-Royce opzien met haar pastellakken voor een aantal van haar modellen. Toch had het wel wat zo’n zalmroze of zachtgele finishing touch, zeker aan de Californische kust of Côte d’Azur waar de zon haast altijd schijnt.

Pebble Beach 2019: Rolls-Royces in stoepkrijtkleuren

Kikker, bloem, vlinder

Dit jaar komen de Britten met lakken die wat harder aankomen, want het spuit de Rolls-Royce Dawn, Wraith en Cullinan Black Badge naar wens ook in haast hallucinerende neonkleuren: groen, blauw en rood. Of in autotaal: Lime Rock Green, Eagle Rock Red en Mirabeau Blue. Inspiratie werd gevonden in de groene Australische boomkikker, een Hawaiaanse bloem en een bijzondere vlinder. Het interieur is uitgevoerd in veelal wit of grijs. Dat contrasteert immers zo fijn met de felle carrosseriekleur.

Wereldwijd

In principe heeft Rolls-Royce het groen voor de Wraith Black Badge bedacht, het rood voor de Dawn Black Badge en het blauw voor de Cullinan. In eerste instantie zou alleen het Amerikaanse koperspubliek voor de lakkleuren kunnen kiezen, maar ook wereldwijd zijn ze te bestellen op basis van de exclusieve Black Badge-versie. Je krijgt bovendien zeker een V12-krachtbron onder de motorkap met minimaal 600 pk aan vermogen.