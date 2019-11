Je nieuwe Porsche reserveer je voortaan online

Porsche gaat zijn nieuwe en gebruikte wagens voortaan ook online aanbieden. De auto kopen via de app gaat nog net te ver, maar uit voorraad leverbare exemplaren kun je wel alvast reserveren.



Porsche wil graag een jonger koperspubliek bereiken en denkt die online te vinden. In zowel de VS als Europa – in eerste instantie in thuisland Duitsland – biedt het daarom de mogelijkheid aan om een model via de app te reserveren. Er wordt een aanbetaling gedaan en bij de dealer kunnen dan de puntjes op de i worden gezet. De online modellen zijn immers direct uit voorraad leverbaar, nieuw en gebruikt.

1 op de 10

Porsche verwacht dat in 2025 ongeveer 1 op de 10 auto’s online wordt verkocht en de eerste stap naar dat aantal heeft het nu gezet. Om te zorgen dat de app-gebruikers serieus aan een aankoop denken en niet uit zijn op een gratis proefrit, laat Porsche ze 2.500 euro aanbetalen. De rest van het aankoopbedrag kan bij de dealer worden voldaan, al zijn de nieuwe en gebruikte Porsches in het online aanbod ook te leasen.