Jaguar leent BMW’s FAAR-platform voor haar nieuwste SUV’s

Als we het Britse Autocar mogen geloven, kiest Jaguar voor het voorwielaangedreven FAAR-platform van BMW. Zowel een nieuwe SUV, als een crossover met coupé-daklijn komen op de Duitse basis te staan.

Jaguar bouwt vrolijk door aan haar Pace-gamma, weet Autocar te melden. Twee compacte nieuwelingen komen eraan, waaronder een SUV en een crossover met een gebogen daklijn. Beide nieuwe modellen staan op het nieuwe FAAR-platform van BMW. Dat is dezelfde basis waar de voorwielaangedreven nieuwe BMW 1 Serie op is gebouwd. Beide Jaguars laten nog wel even op zich wachten, want de ontwikkelingsfase is net opgestart.

Het platform van BMW lijkt ook gebruikt te gaan worden voor een nieuwe Land Rover onderaan het modelgamma en ook de Evoque en Discovery Sport passen erop.

Duitse krachtbronnen

De samenwerking staat niet op zich, want BMW gaat eveneens vier- en zescilinder motoren leveren aan Jaguar Land Rover. Het zal gaan om conventionele uitvoeringen en plug-in hybride aandrijflijnen. Jaguar Land Rover kan de hulp van BMW goed gebruiken, want het concern draait niet goed genoeg. Eerder meldden de Britten al dat het de komende twee jaar liefst vijf nieuwe modellen introduceert.