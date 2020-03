‘Jaguar Land Rover werkt aan drie nieuwe elektrische modellen’

Jaguar Land Rover wil in 2021 drie keer in de roos mikken met nieuwe elektrisch aangedreven modellen. Een Jaguar XJ met een stekker komt eraan en nog twee elektrische SUV’s, aldus de geruchten.



Jaguar had met de elektrisch aangedreven i-Pace direct een voltreffer te pakken. Niet zo gek dat het Britse merk nog wel meer modellen met een stekker op de markt wil brengen. Volgend jaar volgt bijvoorbeeld de nieuwe XJ en die is volledig elektrisch aangedreven. Jaguar wil de auto bovendien volstoppen met extreem veel luxe.



Jaguar J-Pace

De nieuwe Jaguar XJ wordt gebouwd in Castle Bromwich. De bekende fabriek daar wordt compleet in het nieuw gestoken zodat er elektrische modellen van de band kunnen rollen. In 2021 wil Jaguar Land Rover namelijk nóg twee elektrische auto’s lanceren, denkt het Britse Autocar te weten. De kans is groot dat het SUV’s zijn. Of er een model onder of juist boven de i-Pace komt is nog niet bekend, al werd vorig jaar gesproken over een J-Pace; een Porsche Cayenne-concurrent. Die J-Pace zou zeer competitief moeten worden. Jaguar zou daarvoor kennis opdoen bij concerngenoot Land Rover. De J-Pace moet immers gestroomlijnder, lager én sportiever worden dan de grootste Range Rover-modellen, aldus Britse bronnen.

De elektrisch aangedreven nieuwe Land Rover zal naar verwachting een SUV zijn die tussen de Evoque en de Velar instaat.