Jaguar E-Type blaast volgend jaar zestig kaarsjes uit. Hoog tijd voor een ‘Heritage 60 Edition’

De Jaguar E-Type leeft door in de F-Type en daarom wordt daar een ‘Heritage 60 Edition’ van gebouwd. We vieren immers in 2021 dat de E-Type 60 jaar geleden geboren werd.



De Jaguar E-Type ging maar drie generaties mee, maar dat was meer dan genoeg om er een iconische auto van te maken. Met dank aan onder meer Enzo Ferrari, want hij noemde de Brit met elegante lange neus in 1961 al de ‘mooiste auto ter wereld’. In 2021 – 60 jaar na de onthulling op de autosalon van Genève – wordt de pracht van de E-Type gevierd met een ‘Heritage 60 Edition’ van de F-Type; in zekere mate de opvolger van het historische model.

Jaguar F-Type Heritage 60 Edition

De Jaguar F-Type Heritage 60 Edition wordt in slecht zestig stuks gebouwd en dost zich uit in het nostaligische ‘Sherwood Green’. Jaguar monteert verder speciale 20-inch wielen in ster-design en plakt een herdenkingslogo op de auto. In het interieur is tweekleurige Oxford-leder aangebracht – Caraway en Ebony om precies te zijn – naast een aluminium sierlijst op het dashboard.

Onder de motorkap ligt een V8 met 575 pk, waarmee je in een seconde of vier van nul naar honderd sprint. Dankzij vierwielaandrijving worden de aandrijfkrachten gecontroleerd naar het asfalt gestuurd.