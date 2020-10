Jaguar E-Pace is verniewd: andere looks en plug-in hybride

Recent reden we nog met de Jaguar E-Pace over de Ierse ‘Wild Atlantic Way’. Nu kriebelt het om daar een vervolgrit op te plannen; de E-Pace is er binnenkort namelijk ook als plug-in hybride.



De Jaguar E-Pace heeft een facelift gekregen. De koplampen zijn opnieuw getekend waarbij ze weden voorzien van Double J-dagrijverlichting. Verder schroeft Jaguar een nieuwe bumper op de E-Pace en ziet de grille er net even anders uit. Aan de achterzijde verandert er minder, want alleen de bumper is nieuw.

Binnenin hebben de Britten de bezem erdoorheen gehaald. Het centrale display groeide een stuk en ook het digitale instrumentarium achter het stuur is compleet nieuw. Een nieuw stuurwiel maakt de metamotorfose – naast een aantal accentverschillen – af.

Mild hybrid

De Jaguar E-Pace kan er dus weer even tegenaan, maar niet zonder een flink aangepast motorenaanbod. Jaguar elektrificeert elke krachtbron, waarbij het vooral voor mild hybrid-techniek kiest. De 2,0-liter viercilinder diesel met 163 pk is er ook met die technologie, alleen moet je dan wel voor de vierwielaangedreven versie gaan met negentraps automaat.

Nieuwe basisversie

Nieuw is de E-Pace met 160 pk sterke driecilinder turbomotor. Deze benzineversie die voor 57.662 euro in de prijslijst staat is voldoende sportief, want in iets meer dan tien tellen snel je van nul naar honderd. Mag het allemaal toch iets sneller, dan kun je ook kiezen voor een 2,0-liter viercilinder E-Pace met 249 of 300 pk.

Jaguar E-Pace P300e PHEV

De Jaguar E-Pace kun je voortaan ook bestellen als plug-in hybride. Een 1,5-liter driecilinder benzinemotor werkt samen met een elektromotor en biedt een systeemvermogen van 309 pk. De klassieke spurt raffel je in 6,5 seconden af. De elektrisch actieradius is met 55 kilometer aanzienlijk.

Voordat de vernieuwde E-Pace de weg op kan is het nog even wachten, de SUV staat namelijk in februari volgend jaar in de showroom.