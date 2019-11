Is de Auto van het Jaar 2020 wéér elektrisch?

De zeven finalisten voor de Auto van het Jaar-verkiezing zijn bekend. Na de Jaguar I-Pace vorig jaar, is de kans aanzienlijk dat er wéér een EV met de felbegeerde titel aan de haal gaat.

Liefst 35 modellen stonden er op de longlist voor de Auto van het Jaar-verkiezing 2020. BMW, Mercedes-Benz en Toyota waren op die lijst het best vertegenwoordigd met elk vier auto’s. Echter is op de shortlist geen plaats meer voor Mercedes-Benz, want dit zijn de genomineerden voor Car of the Year 2020: BMW 1 Serie, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 en de Toyota Corolla.

Porsche vs Tesla?

Twee van de zeven finalisten zijn volbloed elektrische wagens – de Taycan en Model 3 – en beide modellen lijken, gezien hun ontvangst door de Europese pers, een goede kans te maken om met de winst aan de haal te gaan. Dat zou betekenen dat na 2019 wéér een elektrische auto de verkiezing wint. Op 2 maart 2020 weten we welk model Auto van het Jaar is geworden.

Primeur

Van de zeven merken die nog een model in de race hebben, leverden Tesla en BMW nooit een Auto van het Jaar. In de verkiezing die sinds 1964 wordt gehouden werd de Tesla Model S wel al een keer derde en ook BMW behaalde ereplaatsen. Porsche werd met de 928 als eens eerste (in 1978), terwijl Toyota, Ford, Renault en Peugeot vaker wonnen.