In de papieren: hoe verhoudt de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zich tot de concurrentie?

De prijslijst van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse is bekend. De topklasse limousine begint bij 130.682 euro. Maar wat kun je daar bij de Duitse concurentie voor aanschaffen?



Voor de vanafprijs van dik 130.000 mille laat je je rondrijden in de 286 pk sterke S350d. Die versie van de Mercedes-Benz S-Klasse kun je overigens ook bestellen met vierwielaandrijving en dan ben je 135.968 euro kwijt.



De instapversie van de Audi A8 is een stuk goedkoper. Iets meer dan 113.000 euro ben je kwijt voor de sportieve 60 TFSI e quattro. De zescilinder is goed voor liefst 449 pk aan vermogen. Kies je net als bij Mercedes-Benz voor een diesel, dan mag je 115.410 euro overmaken voor de 50 TDI quattro. Die is ook 286 pk sterk, dus voor de pk’s hoef je het niet te laten.

BMW

BMW duikt daar weer onder met zijn 7 Serie. Die kost ‘slechts’ 111.836 euro. De BMW 745e Sedan geeft je voor die prijs een vermogen van 394 pk. Om het saai te maken heeft BMW óók een 286 pk sterke versie van de 7 Serie: de BMW 730d Sedan. 113.642 euro kost die.

Topversie

Wil je graag meer besteden dan trakteert BMW je voor 167.582 euro op de 750Li xDrive Sedan. De 530 pk die meekomen geven je meer dan voldoende ‘kick’ onder je rechtervoet. Van nul naar honderd accelereer je in 4,1 seconden. Sportwagenwaardig. Bij Audi doen ze er nog een schepje bovenop. Liefst 571 pk tovert de S8 uit zijn achtcilinder krachtbron. Precies 184.560 kost dat plezier. De allerduurste Mercedes-Benz S-Klasse gaat – met lange wielbasis – voor 156.182 euro al de showroom uit. Dan heb je een S500 met 435 pk aan vermogen en een overboost-toetje van 22 pk. Een achtcilinder is overigens in de maak, net als een plug-in hybride.