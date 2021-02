In cijfers: de vernieuwde Kia Stinger 3.3 T-GDi

Kia heeft de Stinger in een iets aangepast jasje gestoken. Doordat de motor een stuk zuiniger werd, slonk de bpm en daarmee de vanafprijs flink. Maar wat krijg je nu voor 89.995 euro? De Kia Stinger 3.3 T-GDi in cijfers.

43.838

Voortaan betaal je nog ‘slechts’ 43.838 euro bpm op de vernieuwde Kia Stinger. Daarmee is de vanafprijs pakweg 7.000 euro minder dan voorheen en ben je nu 89.995 euro kwijt. Ook de GT PRO blijft met 92.490 euro ruim binnen het oude prijskaartje.

366

De bpm is een stuk lager omdat de 3.3 T-GDi benzinemotor flink is aanegepast. De verbruikcijfers zijn een stuk netter. Met 366 pk aan vermogen zit er nog altijd voldoende pit in de Kia Stinger. In 5,4 seconden snel je vanuit stilstand naar honderd. Het maximumkoppel van 510 Nm is al bij 1.300 tpm beschikbaar.

4

Vierwielaandrijving is is voortaan standaard op de Kia Stinger. Een achttraps automaat zorgt voor zowel sportiviteit als comfort.

10.000

De Kia Stinger verkoopt behoorlijk goed in Europa. Sinds de lancering in 2017 zijn er inmiddels meer dan 10.000 exemplaren van de GT verkocht.

64

De nieuwe sfeerverlichting aan boord van de Kia Stinger telt 64 kleurtinten. En dat is natuurlijk niet de enige eye-catcher aan boord. De extra luxe GT PRO-versie biedt suède stoelbekleding aan, een 360 graden-camera, een dodehoekcamera met live videobeelden, en een groot glazen schuif- / kanteldak.

10

Nieuw zijn de richtingaanwijzers die voortaan uit tien individuele LED-units bestaam. Ze vormen een patroon dat inspiratie vindt in de geblokte vlag uit de autosport. Ook zijn er tien carrosseriekleuren te kiezen, waarbij Ascot Green metallic nieuw is.

15

De instapversie is de GT en die versie is behoorlijk rijk uitgerust. De oren worden gestreeld door liefst 15 Harman Kardon luidsprekers, terwijl je voor zaken als een head-up display, elektrisch verstel-, verwarm- en ventileerbare voorstoelen, een automatische achterklep en een elektrisch verstelbare stuurkolom helemaal niets bijbetaalt.