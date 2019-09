Hyundai ziet ze vliegen en investeert in eigen luchttaxi-divisie

Na onder meer Airbus, Uber en het Nederlandse PAL-V stapt weer een partij in de ontwikkeling van vliegende taxi’s. Hyundai wil namelijk zijn graantje meepikken in de industrie die over 20 jaar 1,5 biljoen dollar waard moet zijn.



Als het te druk op de weg wordt, dan gaan we gewoon de lucht in. Dat is redenatie die steeds meer grote marktpartijen maken. Niet voor niets zijn bedrijven als Airbus en Uber geïnteresseerd in de ontwikkeling van vliegende taxi’s. Met Hyundai is daar nu nog een grote speler bijekomen. De Koreanen hebben Dr. Jaiwon Shin van NASA bereid gevonden om de nieuwe divisie te leiden. Volgens Shin heeft de vliegende taxi een zeer rooskleurige toekomst. Hij stelt dat de markt over 20 jaar 1,5 biljoen dollar waard is.

Passagierdrones

De verwachting is dat vliegende taxi’s van pakweg 2040 autonoom vliegende passagiersdrones zijn die gevoed worden door elektromotoren. Hyundai laat momenteel echter nog niet los aan welke oplossingen zij denken.



