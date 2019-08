Hyundai Sonata Hybrid met zonnecellen op het dak. Waar hebben we dat meer gezien?

Na Toyota en het Hollandse Lightyear kiest nu ook Hyundai voor zonnecellen op het dak van een model. Het gaat om de Hyundai Sonata Hybrid, bestemd voor de Amerikaanse markt.

Toyota introduceerde eerder al de Prius Plug-in Hybrid met zonnecellen op het dak en ook de Nederlande startup Lightyear zweert bij een rijtje fotovoltaïsche cellen bovenop. Want als het zonnetje toch schijnt, waarom zou je er al rijdend het batterijpakket niet mee opladen?

1.300 kilometer

Nu is de Hyundai Sonata Hybrid – helaas niet bestemd voor de Nederlandse markt – ook voorzien van een dak vol zonnecellen. Ze laden de batterij tot maximaal 60 procent op. Op jaarbasis is zo tot wel 1.300 kilometer gratis rijbereik ter verkrijgen. Dan moet hij wel aan zes uur zon per dag komen. De plug-in hybride combineert overigens een 150 pk sterke benzinemotor met een elektromotor van 50 pk.

Ligthyear One

De Prius Plug-in Hybrid met zonnecellen van Panasonic op het dak denkt per dag tot 44,5 kilometer puur op de zon te kunnen voortbewegen. De volledig elektrisch aangedreven Lightyear One schopt het zelfs tot 10.000 kilometer op jaarbasis, puur op zonne-energie. En dat zijn nog maar de Hollandse cijfers, want in een zonnig oord als Californië moet 20.000 kilometer haalbaar zijn.