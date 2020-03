Hybride Koenigsegg Gemera gaat voor extreme waarden

De Koenigsegg Gemera combineert een 2,0-liter driecilinder krachtbron met drie elektromotoren. De hybride aangedreven supersportwagen garandeert extreme prestaties.



Liefst 600 pk aan vermogen putten uit een driecilinder krachtbron; laat dat maar aan het Zweedse Koenigsegg over. De nieuwe Gemera is echter een stuk krachtiger dan dat. Door de toevoeging van liefst drie elektromotoren loopt het systeemvermogen op tot 1.700 pk. De voorste as wordt voorzien van één elektromotor, de achterste wielen elk ook van eentje.



Bloedstollend accelereren

De Gemera wordt opgebouwd uit koolstofvezel en dat maakt de sportwagen vederlicht. Het doel van het surplus aan vermogen en een minimaal gewicht is bloedstollende prestaties. En dat levert de Gemera. De sprint van nul naar honderd verloopt in 1,9 seconden. De topsnelheid is al even uitzonderlijk: meer dan 400 km/u.

Mega-GT

Koenigsegg waakt voor de creatie van een spartaanse auto en stopt de Gemera dan ook vol met de modernste comfortzaken. Er zijn zelfs bekerhouders aan boord die je drankje koud of warm houden. Ook het draadloos opladen van je smarthone is mogelijk en er is een wi-fi hotspot te vinden. De Gemera biedt bovendien een ruimtelijk interieur aan. De Zweden noemen de vierzits auto dan ook een Mega-GT. De oplage van één miljoen dollar kostende Gemera is vastgesteld op 300 stuks.