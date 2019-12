Honda topman is geen fan van volledig elektrisch rijden

Waar de meeste automerken de elektrische auto de hemel in prijzen, daar is Takahiro Hachigo, de topman van Honda, een stuk realistischer rondom elektrisch rijden. “Elektrificatie is een middel en geen doel”, klinkt het vanuit Japan.



Met 5,3 miljoen verkochte auto’s in 2019 staat Honda fier in de top-10 van grootste fabrikanten ter wereld. De Japanners maken bovendien een flinke groei door, want zes jaar geleden werden nog maar 4 miljoen auto’s op jaarbasis verkocht. Honda lijkt dus goed weten waar het mee bezig is, en daarom is het interessant om te kijken hoe het merk naar de toekomst kijkt.



Hybride

In 2030 wil Honda dat twee op elke drie verkochte auto’s wereldwijd een elektromotor aan boord heeft. Toch streeft het niet naar een portfolio met louter volledig elektrisch aangedreven modellen, zo leert een recent interview van Automotive News Europe met Honda-topman Takahiro Hachigo. “Ik geloof dat hybride voertuigen een belangrijke rol spelen. Het doel is niet elektrificatie per se, maar het verlagen van het gemiddelde brandstofverbruik. Wij geloven dat hybride voertuigen dé manier zijn om te voldoen aan een variëteit aan milieu-wetgeving.”

Hachigo vindt volledig elektrische auto’s niet erg praktisch. “Bestaan er klanten die ze écht willen? Ik ben daar niet zo zeker van, omdat er heel veel vraagstukken zijn rondom infrastructuur en hardware. Ik geloof niet dat er een dramatische stijging in de vraag naar batterijvoertuigen zal zijn.”