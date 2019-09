Hoe de Bugatti Chiron de 490 km/u aantikt

Een aangepaste Bugatti Chiron heeft een nieuw wereldrecord laagvliegen gevestigd. De haast productierijpe supercar snelde door de 300 mph-grens heen en dat was nog nooit vertoond.



Vorige maand al had Bugatti-topman Stephan Winkelmann zich laten ontvallen dat de topsnelheid van de nieuwe Chiron boven de 500 km/u moet liggen. We opperden toen dat de hulp van een elektromotor wel nodig zou zijn. Slechts vier weken na de uitspraken van Winkelmann blijkt dat de Chiron – zoals het zich laat aanzien zonder elektrohulp – al goed is voor een topsnelheid van ruim 490 km/u. Daarvoor is de 8,0-liter W16 met vier turbo’s opgevoerd tot 1.600 pk, 100 pk meer dan normaal.

Langer en meer vermogen

De Bugatti Chiron die het op het circuit van Ehra-Lessien tot 304,77 mph schopte (als eerste door de grens van 300 mph) wijkt ook op ander gebied af van de reguliere Chiron. Zo is de auto langer, meer aerodynamisch en beschikt hij over een langere zevende versnelling. Volgens Bugatti is de supersnelle Chiron bijna productieklaar.

Vier dagen

Overigens deed Bugatti niet één poging om boven de magische grens van 300 mph te breken. Na vier dagen proberen en finetunen werd eerst 299,8 mph aangetikt. Grootste obstakel bleek een nieuw geasfalteerd stukje circuit dat bij de extreem hoge snelheden als een soort drempel voelde. Door toch plankgas te geven, werd de top van 304,77 mph bereikt.