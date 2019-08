Hikt Aston Martin tegen een overname aan?

Het gaat niet goed met Aston Martin. De Britse bouwer van luxewagens maakt verlies en de recente beursgang is ook al geen succes. Is het merk nu een overnameprooi?

Je hoeft maar naar de Londense beurskoers van Aston Martin te kijken en je begrijpt meteen dat er iets grondig mis is bij de Britten. In oktober vorig jaar opende de koers van het luxemerk nog op 19 pond, inmiddels is elk aandeel nog zo’n 4,5 pond waard. Van de beurswaarde van afgelopen najaar van zo’n 5 miljard pond is nog iets meer dan één miljard pond over. En dat terwijl Aston Martin een schuld heeft van 723 miljoen pond. Gisteren dook de beurskoers liefst 22 procent naar beneden. De reden? Een flink verlies (van ruim 35 miljoen pond) over het eerste halfjaar.

Beurswaarde

De Vlaamse zakenkrant De Tijd becijferde vorig jaar al – net voor de beursgang – dat Aston Martin bij een verwachte beurskoers van 22,5 pond liefst 65 keer z’n jaarwinst van 2017 waard zou zijn. Ongeëvenaard. Ferrari schopt het tot 37 keer z’n jaarwinst en merken als Volkswagen, Ford en BMW zitten op zo’n 6 tot 7 keer hun jaarwinst.

Overname?

Aston Martin moet de komende tijd in de kosten snijden. Of een nieuwe investeerder vinden. Gezien de broze gezondheid van Aston Martin lijkt het ook een overnameprooi. Daimler wordt genoemd als mogelijke kandidaat, omdat de Duitsers ook al deels aandeelhouder is. En wat wil het Italiaanse Investindustrial die nog veel meer aandelen bezit?

Ferrari en Ford

Rond 2014 zou Ferrari al plannen hebben gehad om Aston Martin over te nemen. De toen net aangetreden topman Sergio Marchionne was bedenker danwel voorstander van het idee. Eerder al was Aston Martin in handen van Ford, dat het merk in 2007 van de hand deed.

SUV

Een reddingsboei voor Aston Martin moet de DBX worden. De SUV komt volgend jaar op de markt en moet de verkopen doen stijgen van dik 6.400 auto’s op jaarbasis naar 14.000 stuks in 2023. Wellicht wil Aston Martin zich daarbij spiegelen aan Lamborghini. Haar nieuwe Urus maakt immers 60 procent van de verkopen uit.