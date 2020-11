Het Lego Technic wagenpark groeit stug door

Lego vat sinds jaar en dag iconische automodellen in de bekende blokjes. De nieuwste aanwinsten zijn de McLaren Senna GTR en de Ferrari 488 GTE.



In de online shop van Lego.com wemelt het binnen de Technic-afdeling van de alleraardigste automodellen. Zo kun je de Land Rover Defender in het klein bestellen of een heuse Dodge Charger. Vooral de supercars zijn goed vertegenwoordigd in de vorm van een Bugatti Chiron, Lamborghini Sian, Porsche 911 RSR en Chevrolet Corvette ZR1.

Bewegende onderdelen

Binnenkort komen daar twee nieuwelingen bij, want ook de McLaren Senna GTR en de Ferrari 488 GTE zijn in Lego-blokjes gegoten. Voor de McLaren Senna GTR had Lego 830 steentjes nodig en voor de Ferrari 488 GTE ruim het dubbele: 1.677 plastic blokjes. Het in elkaar zetten neemt dus wel even in beslag. Omdat de auto’s onder de Technic-afdeling vallen, bewegen diverse onderdelen echt. De zuigers van de V8 bijvoorbeeld. De auto’s verschillen wel behoorlijk in prijs. De Ferrari meet immers 48 centimeter als hij af is en kost een kleine 170 dollar. De McLaren komt niet verder dan 32 centimeter en verdwijnt voor net geen 50 dollar in het winkelmandje.



Helaas levert Lego beide modellen pas sinds het nieuwe jaar (en staan ze voorlopig alleen in de Amerikaanse webshop), dus voor een decembercadeautje komen de auto’s net te laat.