Het icoon is terug! Dit is de nieuwe Land Rover Defender

De Land Rover Defender maakte de afgelopen 71 jaar een verpletterende indruk als werkpaard in de meest extreme omstandigheden. En het verhaal gaat nog wel even door, want de compleet nieuwe Defender staat in het eerste kwartaal van 2020 in de showroom.



Land Rover noemt de volgende generatie van haar Defender kort en krachtig de New Defender. De auto moest een modern uiterlijk meekrijgen, waarbij het rijke verleden (dat teruggaat tot 1948) niet mocht worden vergeten. Zo heeft ook de New Defender die kenmerkende korte overhangen. Verder monteert het merk Alpine-ruiten en een achterdeur die zijwaarts opent inclusief prominent aanwezige reservewiel.

Tot zeven personen

De New Defender 110 is te bestellen in drie configuraties, waarbij er plaats is voor vijf, zes of zeven personen. De ruimste versie is echter geen volwaardige zevenzitter, maar een 5+2. Ofwel: vijf volwassenen nemen plaats en twee kinderen. Het bagagevolume loopt op tot 2.380 liter. Het laadvermogen bedraagt liefst 900 kilo, terwijl het maximum geremd trekvermogen op 3.720 kilogram uitkomt. Het nieuwe lichtgewicht aluminium D7x-platform dat Land Rover gebruikt is namelijk drie keer stijver dan een traditioneel ladderchassis.

Niet te stoppen

De New Defender (met korte en lange wielbasis) heeft een eer hoog te houden als het gaat om offroad rijden. Met een Defender zou je immers tot in elke uithoek van de wereld moeten kunnen komen. Vierwielaandrijving is dan een must, maar ook een tussenbak met twee versnellingen is aan boord naast een centraal differentieel. Op de optielijst staat dan nog de Active Locking Rear Differential. En met Configurable Terrain Response 2 stem je het onderstel van de New Defender af op de ondergrond. Ben je nog niet zo bedreven in het offroadrijden, dan detecteert Auto Function zelf het type terrein waarop je je begeeft. De New Defender banjert net zo makkelijk tot 90 centimeter diep water en heeft een aanrijhoek van 38 graden. Tel daar een hellingshoek van 28 graden en een afrijhoek van 40 graden bij op, en weinig kan de terreinauto stoppen. Bovendien helpt het ClearSight Ground View-technologie je om als het ware door de motorkap heen te kijken. Alsof dat nog niet genoeg is verhoog je de bodemspeling van 70 mm naar 145 mm. Voor een makkelijker uitstap wordt de carrosserie vervolgens tot 5 centimeter boven de grond verlaagd.

Motoriseringen

De New Land Rover Defender bestel je met verschillende benzine- en dieselmotoren. De benzinekrachtbronnen komen in een 300 pk en een 400 pk sterke variant, waarbij de eerste een viercilinder is en de tweede een zescilinder. Die zescilinder stookt de Defender op naar een nul naar honderd-sprint in zes tellen en een beetje. De diesels zijn er als een 200 pk sterke variant en eentje met 240 pk. In 2021 komt er nog een plug-in hybride bij.

Uitvoeringen

De New Defender genereert wel wat keuzestress, want hij komt er als New Defender, S, SE, HSE, First Edition en New Defender X. En dan zijn er ook nog vier pakketten voorhanden: het Explorer Pack, Adventure Pack, Country Pack en Urban Pack, naast de gelimiteerde New Defender First Edition.

Vanafprijzen

De New Defender 90 start bij 94.300 euro als hij begin 2020 in de showroom staat. De New Defender 110 moet 101.300 euro gaan kosten. In de bedrijfswagentrim, als 90 Commercial dus, kost de Defender 46.730 euro.