Het Amerikaanse wagenpark is in 45 jaar nauwelijks zwaarder geworden, wel krachtiger

De Amerikaanse milieuwaakhond EPA heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het nationale wagenpark sinds 1975. Het blijkt dat auto’s nauwelijk zwaarder werden, maar wel veel krachtiger.



De machtige Ford F-150 – leverbaar vanaf nog geen 29.000 dollar – is al dertig jaar de populairste auto van Amerika, aldus de NY Times. Je leest het goed; het imposante bakbeest is niet de alleen populairste pick-up truck van het land, maar de meest gewilde auto in het algemeen. Dat doet het ergste vrezen voor de toename van het gemiddelde gewicht van auto’s in de VS sinds 1975. Pick-up trucks werden in die periode immers 27% zwaarder. Toch valt de schade erg mee.

Suv’s en sedans werden lichter

De afgelopen 45 jaar werden sedans en stationwagons namelijk 13% lichter en ook SUV’s legden 7% minder gewicht in de schaal. Zo kwam de gemiddelde gewichtstoename van het Amerikaanse wagenpark sinds 1975 uit op slechts 2%.

Pick-ups met power

Volgens EPA werden auto’s in de VS in de periode 1975-2020 wel flink krachtiger. Gemiddeld kregen auto’s er 79% aan power bij. Sedans en stationwagons werden de helft krachtiger en pick-up trucks liefst 143%. Sedans en stationwagons maakten temidden van minivans, SUV’s en pick-up trucks de minste vermogenssprong en vielen het meeste af. De pick-up truck kreeg er van alle modelvarianten de meeste kilo’s bij en verreweg de meeste pk’s.

Pk-toename

Het onderzoek van EPA laat – haast synchroon lopend aan de voorbijgaande decennia – mooi zien dat de auto’s steeds krachtiger werden. Waar begin jaren tachtig nog de helft van de nieuwe auto’s in Amerika beschikten over een vermogen van 100 tot 150 pk, daar is die groep sinds de eeuwwisseling nagenoeg verdwenen. Een auto in de VS heeft sinds 2000 bijna altijd minimaal 150 pk aan boord, maar ook de groep met 200 tot 250 pk is al jaren goed vertegenwoordigd. Vanaf pakweg 2010 is minimaal een kwart van de nieuwe modellen voorzien van een vermogen van 300 pk of meer.