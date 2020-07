Hennessey Venom F5 bijna klaar om in november records te breken

In 2014 kondigde Hennessey haar supersonische Venom F5 al aan. Dit najaar moet de hypercar er eindelijk zijn, compleet met topsnelheid van 500 km/u.



De tuners van het Amerikaanse Hennessey Performance hebben de productieversie van de Venom F5 bijna af. In november moet de raket op wielen eindelijk klaar zijn. Hoog tijd, want in 2014 werd zijn komst al aangekondigd en in 2017 stond Hennessey al met de Venom op de tuningsbeurs SEMA in Las Vegas. Dat de hypercar zo lang op zich heeft laten wachten, komt omdat de Amerikanen een ware recordbreker willen introduceren. De Venom F5 moet een topsnelheid van minimaal 500 km/u hebben.

Twinturbo 6,6-liter V8

Waar de SEMA-versie nog 1.624 pk had, daar komt de uiteindelijke Venom F5 ruim boven de 1.800 pk uit en een maximumkoppel van 1.617 Nm. Hennessey Performance monteert een twinturbo 6,6-liter V8-krachtbron en houdt het wagengewicht zeer laag. Het ultrastijve koolstofvezel chassis is door één iemand – met flink wat spierballen – te tillen. Het weegt immers slechts 86 kilo.

Recordjacht

Hennessey Performance wil met de Venom F5 de Bugatti Chiron Super Sport 300+ special edition verslaan. Die Fransman kent een topsnelheid van ruim 490 km/u. Het Zweedse Koenigsegg aast overigens ook op dat record.