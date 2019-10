Hebbeding: Toyota Copen GR Sport cabrio

De kei-car Copen zagen we in handen van Daihatsu al onder meer als Coupé en Shooting Brake voorbij komen. Toyota voert het wagentje echter ook en trekt de Cabrio nu een sportjas aan.



De Daihatsu Copen rijdt al weer bijna 20 jaar rond in thuisland Japan en heeft in die tijd een iconische status opgebouwd als Kei Car; de kleinste klasse Japanse autootjes die de snelweg op mogen. In die jaren kwam de Copen in verschillende varianten al langs, maar we zagen hem nog niet als Toyota Copen GR Sport cabrio. Toyota voert de Copen immers ook in het gamma en trekt het karretje nu een sportieve jas aan.

Meer dynamiek

Toyota maakte de carrosserie van de Copen een stuk stijver en zorgde ook voor een stuggere demping. Verder stelden de Japanners de stuurinrichting dynamischer in en pasten het uiterlijk aan. De bumper kreeg een nieuw ontwerp, de grille past in de lijn met andere Gazoo Racing-modellen van Toyota en de aluminium wielen zagen we niet eerder.

Recaro-interieur

In het interieur plaatst Toyota een snelheidsmeter en sportstoelen van Recaro en het merk voert alle bekleding in het stemmig zwart uit. Onder de motorkap blijft de bekende driecilinder, slechts 660 cc groot, zijn werk doen. Helaas is de Toyota Copen GR Sport cabrio alleen in Japan te verkrijgen.