Havengezicht: Lexus LC Convertible Regatta Edition

Marineblauw van buiten, wit leder van binnen; de Lexus LC Convertible Regatta Edition brengt je in maritieme sferen. De oplage van de special edition is gelimiteerd en helaas al uitverkocht.



Het vervoer naar je jacht regel je natuurlijk in stijl. De Lexus LC Convertible Regatta Edition is dan precies wat je zoekt, want de gelimiteerde versie van de open en bloedsnelle Japanner is uitgevoerd in het marineblauw – Lexus houdt het zelf bij ‘Structural Blue’ – terwijl het interieur fraai contrasteert in smetteloos wit met donkerblauwe accenten. Het bijzondere aan de exterieurlak is dat er kleine reflecterende deeltjes zijn verwerkt in het pigment. Zo krijgt de auto uit elke hoek een andere uitstraling. De softtop is eveneens uitgevoerd in het blauw.

De Lexus LC Convertible Regatta Edition beschikt over een 5,0-liter V8 benzinemotor met een vermogen van 477 pk en 540 Newtonmeter aan koppel. De sprint van nul naar honderd verloopt in een seconde of vijf.

Hoeveel exemplaren Lexus van de Convertible Regatta Edition bouwt, wil het niet precies kwijt, al liet het merk wel al weten dat het er minder dan tien zijn. Het aantal is eigenlijk ook niet meer van belang, want de complete productie is uitverkocht, meldt het Britse Autocar. En dat is weer gek omdat de officiële inschrijving pas over twee dagen opent.